В Чарынском Каньоне турист из Костанайской области упал в обрыв и не смог самостоятельно выбраться.

Инцидент произошел в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

Друзья попавшего в беду мужчины сами не смогли помочь, после чего обратились за помощью к спасателям, дежурившим неподалеку в механизированном дозоре МЧС.

«Благодаря усилиям спасателей мужчину 1989 г.р. удалось спасти. В медицинской помощи он не нуждался. МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности в туристическом походе», — говорится в сообщении МЧС.

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