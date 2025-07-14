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На Чарынском Каньоне костанаец упал в глубокий обрыв

— Сегодня, 11:34
Изображение для новости: На Чарынском Каньоне костанаец упал в глубокий обрыв

Кадр из видео

В Чарынском Каньоне турист из Костанайской области упал в обрыв и не смог самостоятельно выбраться.

Инцидент произошел в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

Друзья попавшего в беду мужчины сами не смогли помочь, после чего обратились за помощью к спасателям, дежурившим неподалеку в механизированном дозоре МЧС.

«Благодаря усилиям спасателей мужчину 1989 г.р. удалось спасти. В медицинской помощи он не нуждался. МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности в туристическом походе», — говорится в сообщении МЧС.



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