Сегодня на совещании в акимате руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Алмат Байкенов сообщил об эпидситуации по бешенству. По его данным, в Костанае наблюдается рост количества лиц, пострадавших от укуса животных на 120 случаев.

За 6 месяцев 2025 года в лечебно-профилактические организации города обратилось 603 пострадавших от укусов животных. За аналогичный период 2024 года обратилось 483 человека.

«В Костанайской области за 6 месяцев 2025 года отмечается рост пострадавших от укусов животных на 310 случаев. За антирабической помощью обратилось 1733 пострадавших от укусов животных. За аналогичный период 2024 года было учтено 1423 случая. С укусами опасной локализации — область головы, шеи, кистей рук, пальцев, промежности и гениталий обратилось 257 пострадавших, что составило 42,6%. Реакций на введение антирабического иммуноглобулина и вакцины не зарегистрировано. Назначение на прививки против бешенства получили 603 пострадавших от укуса животных. В двух случаях пострадавшие категорически отказались от прививок. Самовольно прекратило курс вакцинации шесть пострадавших.

Байкенов отметил, что 127 человек пострадали от укусов известными животными. 476 костанайцев пострадали от укусов неизвестными, то есть бродячими животными.

«В городе не решен вопрос по изоляции животных покусавших людей и организации наблюдения ветеринарным врачом в течение 10 дней. Животные, подлежащие наблюдению, содержались в условиях, не обеспечивающих изоляцию животного», — сказал Байкенов.

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