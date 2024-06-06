Казахстанских военных подняли по тревоге

Шестого июня личный состав всех видов Вооруженных сил, родов войск, региональных командований, соединений, войсковых частей и учреждений был поднят по тревоге в рамках проведения занятий по боевой готовности. Об этом сообщает пресс-службы министерства обороны РК.

С этих мероприятий в Вооруженных силах традиционно начинается летний период обучения. Он стартует первого июня и завершается 31 октября 2024 года.

В пунктах постоянной дислокации, на полигонах, аэродромах, стартовых позициях и в море практически отрабатываются вопросы подготовки к выполнению возложенных боевых задач и порядок действий каждого военнослужащего.

Проводятся тренировки и занятия с выходом техники и развертыванием пунктов управления в установленных местах.

Проверяется способность войск к реагированию на возможные угрозы, уровень организации межвидового взаимодействия между объединениями, соединениями и воинскими частями.

Проводимые мероприятия способствуют повышению слаженности работы органов военного управления, эффективности взаимодействия с другими войсками и воинскими формированиями, а также совершенствованию практических навыков личного состава.

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