Казахстану будет сложно следующие три года, считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов, сообщает агентство КазТАГ.

«Два года назад поручение президента удвоить ВВП к 2029 году до $450 млрд выглядело на мой взгляд оптимистично, сложнореализуемо, но можно было угадать контуры (высокая нефть, вложения в инфраструктуру и так далее). Тогда Казахстан имел сильный торговый баланс и благоприятную макроэкономическую среду в мире. Сегодня (середина 2025 года) ситуация изменилась значительно – высокая мировая инфляция, нарушение цепочек конкретно для казахстанских компаний, необходимая, но болезненная либерализация тарифов и рост цен внутри страны создают новые риски ускорения инфляции. При этом нам нужно снижение субсидий (те самые правые реформы) и более рыночные цены, чтобы быть чуть более инвестиционно привлекательными», — написал Рысмамбетов в своем Telegram-канале.

Продолжение неэффективных субсидий однозначно приведет к концу денег в бюджете и Нацфонде.

«Фискальный импульс (то есть госрасходы) и расширение денежной массы (через высокую ставку) поддерживают номинальные цифры, но одновременно усиливают инфляционное давление. Наверное, есть смысл запустить дискуссию, насколько реалистично достичь цели без «любой ценой», чтобы сдержать рост цен и ослабления тенге. При этом оставить высокие темпы госинвестиций в инфраструктуру, потому что можно жить без двухкратного роста, но нельзя жить без ТЭЦ зимой. Я лишь говорю о «слоне в комнате», то есть обсуждал со многими игроками и лучше скажу это вслух, чем сомневаться шепотом в кофейне», — добавил эксперт.

При этом, отметил он, надо четко осознать, что Казахстан находится в конце сырьевого инвестиционного цикла.

«Это значит, что мы уже пробурили все, что можно было пробурить и уже качаем. Следовательно, нас ждет только снижение прямых иностранных инвестиций (инвесторы вполне логично перешли в фазу чистого зарабатывания денег). Есть еще твердые полезные ископаемые, которые нам нельзя так же бездарно выкапывать и продавать как сырье еще и с вредом для природы. Мы на пороге следующего инвестиционного цикла – переработка, производство готового продукта и технической экспертизы. Да, ИИ (искусственный интеллект – КазТАГ), робототехника и доставка дронами – само собой будут, но я говорю о фундаменте промышленности. В тот раз мы не смогли зайти в этот цикл – ГПФИИР (государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития – КазТАГ) не взлетел», — отметил финансовый консультант.

По его мнению, «теперь нужно скромнее, боком, но заходить в эту комнату, где развитые экономики мира».

«В сухом остатке: дискуссия – рост любой ценой или баланс? Кадры – ставка на технарей и практиков (трактористы, бетонщики, электрики, агрономы, инженеры). Инвестиции – опора на внутренний капитал, иностранцы только в партнерстве. Иными словами, пора обсуждать не цифры, а устойчивость экономики. Казахстану нужен новый инвестиционный цикл, не сырьевой, а промышленный. Будет сложно следующие три года, но привлечь инвестиции можно. И здесь промедление опаснее, чем честный разговор», — считает Рысмамбетов.

