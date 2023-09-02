Кипяток вместо холодной воды течёт у жителей дома в Костанае

Горячая вода бежит из двух кранов у жителей нескольких квартир одного из домов Костаная. На протяжении нескольких месяцев они оббивают пороги коммунальных служб и обслуживающей организации, но решить проблему никто не берётся.

Вот уже три месяца такая проблема в квартире у Валентины Гладышевой. Из крана холодной воды бежит горячая. Не просто горячая, а кипяток. Все началось после того, как в городе проводили весенную опрессовку и отключили горячую воду, рассказывает нам дочь хозяйки квартиры Ирина Макарова. С того времени они начали обращаться во все коммунальные службы. Но, проблема так и не решается.

В «Костанай-су» мы обратились, нам пришел ответ, что было проведено обследование на вводе в трубу дома, и сброс воды, вода идет холодная, то есть это не их проблема. Это ведение внутридомовых сетей, обращайтесь к ПКСК»,- говорит Ирина Макарова.

Валентине Ивановне 86 лет. Живет в квартире она одна. Рассказывает, что элементарно не может попить чай, так как из крана бежит только горячая вода. Проблема такая не только у неё, а по всему стояку. В этом доме недавно создали ОСИ, жильцы обратились в сервисную компанию, которая обслуживает дом.

«Заявления не принимают, устный ответ такой: «это не наша ошибка». Все у вас правильно, это вы ходите по подъезду и ищите вашу проблему», — говорит Ирина Макарова.

Чтобы выяснить, в чем все таки причина, мы позвонили в «Костанай — су», где объяснили, что с подобной поблемой сталкиваются во многих домах. В основном это происходит из-за старого смесителя или из-за включеных водонагревателей у соседей. Но неполадку должна устранять обслуживающая дом компания. В местном ОСИ о ситуации знают и объясняют, что вся поблема в одной квартире.

«Новый хозяин сдает посуточно, или как-то в аренду, не появляется. Вот у него бойлер по всей вероятности не отключен. Мы его найти не можем, он продавливает по стояку все квартиры, продавливает горячая вода — холодную. Вот сейчас мы уже подключили участкового, будем вскрывать дверь, иначе вопрос никак не решить»,- объясняет председатель ОСИ «Баймагамбетова 158» Зоя Анциферова.

Зоя Анциферова рассказала, что такая ситуация в доме в этом году произошла впервые. Всё дело в том, что доступа в квартиру сейчас нет, после того, как бойлер отключат, уверена председатель ОСИ, проблема решится.

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