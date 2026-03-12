Комитет национальной безопасности Казахстана подготовил проект приказа «О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2026 году», передает Zakon.kz.
Согласно документу, на учебные сборы планируется призвать 270 военнообязанных. Они пройдут службу в департаментах Пограничной службы КНБ в области Жетысу, а также в Жамбылской и Атырауской областях. Продолжительность сборов составит 30 календарных дней.
Как пояснили в ведомстве, такие сборы проводятся для поддержания и совершенствования знаний, умений и практических навыков военнообязанных, необходимых для выполнения служебных задач.
Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА» и будет находиться на общественном обсуждении до 26 марта 2026 года.
