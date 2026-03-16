В Казахстане планируют обновить порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Проект соответствующего приказа Министерства здравоохранения опубликован на портале «Открытые НПА», передает informburo.kz

Освидетельствование будут проводить один раз

Согласно предлагаемым изменениям, медицинское освидетельствование по каждому случаю будет проводиться один раз. Процедура станет комплексной и будет включать медицинский осмотр, лабораторные исследования и контроль биологического материала.

Документ также предусматривает меры, направленные на предотвращение фальсификации проб и повышение достоверности результатов.

Проверка несовершеннолетних

При освидетельствовании несовершеннолетних к процедуре будут привлекать их законных представителей.

Идентификация личности без документов

В Минздраве уточнили правила установления личности. Даже при отсутствии документов человек сможет пройти освидетельствование — его личность установят доступными способами в рамках действующих процедур.

Новый порог алкотестера

Правила также предлагают ввести градацию степени опьянения. Порог положительного результата содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе предлагается установить на уровне 0,3 промилле .

Сейчас любое отклонение показаний алкотестера от нулевого значения считается нарушением. В Минздраве считают, что новый порог позволит снизить количество спорных ситуаций, когда минимальные следы алкоголя могут возникать из-за физиологических особенностей организма или погрешности приборов.

Как будет определяться состояние опьянения

Окончательное заключение медики будут делать на основании комплексной оценки клинических признаков — психических, поведенческих, вегетативных и соматоневрологических, а также лабораторных исследований, если они предусмотрены правилами.

Как будут фиксировать результаты

Результаты освидетельствования будут фиксироваться в специальных журналах — в электронном или бумажном формате — с соблюдением требований безопасности и конфиденциальности.

Обсуждение проекта документа продлится до 27 марта.

