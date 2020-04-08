Когда дадут электричество? Костанайская энергокомпания обратилась в костанайцам

Свое обращение ТОО «КЭЦ» опубликовало на своей странице в инстаграм.

«Уважаемые потребители электрической энергии!

В результате сложных погодных условий, обрушившихся на нашу область 7.04.2020 г., без электричества остались сотни населенных пунктов Костанайской области. Изначально, повреждения возникли в электрических сетях АО «KEGOC», которые вызвали отключения линий ТОО «Межрегионэнерготранзит», ТОО «ЭПК-forfait». Квалифицированные работники всех вышеназванных организаций, со вчерашнего дня, неустанно проводят работы по устранению сложившейся аварийной ситуации в собственных сетях.

В первую очередь к электроснабжению были подключены самые основные объекты нашей с вами жизнедеятельности: больницы, водоснабжение, теплоснабжение. При полном восстановлении головных подстанций и связанного с этим вынужденного ограничения мощности, незамедлительно будет восстановлена подача электрической энергии для всех остальных наших потребителей. Эти работы продолжаются и сейчас.

В этой связи, просим Вас с пониманием и терпением отнестись к возникшим неудобствам, над устранением которых, в настоящий момент, трудятся тысячи профессиональных энергетиков региона!», — говорится в сообщении.

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