По состоянию на 1 марта 2026 года адресная социальная помощь назначена 163,3 тысячи человек из 30,3 тысячи семей. Общая сумма выплат составила 5,2 млрд тенге.

В целом в текущем году на эти цели из государственного бюджета предусмотрено 62,7 млрд тенге.

Адресная социальная помощь направлена на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Основная задача программы — не только оказать финансовую поддержку, но и помочь трудоспособным членам семьи найти работу и улучшить материальное положение.

Кому назначается адресная социальная помощь

АСП назначается гражданам, чей доход ниже черты бедности. Социальная помощь предоставляется ежеквартально.

Также предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата на детей из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно. Размер выплаты составляет 1,5 МРП на каждого ребенка.

На 1 марта текущего года такую поддержку получили 50,1 тысячи детей дошкольного возраста. Общая сумма выплат составила 618,1 млн тенге.

Помощь включает поддержку занятости

Помимо денежных выплат, программа адресной социальной помощи предусматривает меры по трудоустройству.

Получателям АСП помогают:

найти работу;

получить гранты на открытие собственного дела ;

пройти курсы повышения квалификации ;

воспользоваться другими мерами содействия занятости.

Как подать заявление на получение АСП

Казахстанцы могут подать заявление на назначение адресной социальной помощи несколькими способами:

обратиться в карьерный центр ;

подать заявление акиму сельского округа по месту жительства ;

оформить заявку через портал электронного правительства egov.kz.

В государственных органах отмечают, что программа АСП направлена на поддержку малообеспеченных семей и создание условий для их выхода из сложной жизненной ситуации.

Погода испортится: предупреждение для жителей Костанайской области В Костанайской области ожидается неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, в отдельных районах региона возможны осадки,...

Весенние каникулы: когда будут отдыхать школьники Казахстана Казахстанские школьники отправятся на весенние каникулы с 19 по 29 марта 2026 года. Таким образом,...