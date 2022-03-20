Когда могут заблокировать банковские счета из-за неуплаты налогов в Казахстане

Первого апреля для некоторых казахстанцев истекает срок оплаты налогов. О том, какие последствия несет их неуплата, несвоевременная или неполная уплата, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК (КГД МФ РК).

В частности, негативные последствия при неуплате налогов ждут юридических лиц и их структурные подразделения, нерезидентов, осуществляющих деятельность в РК через постоянное учреждение, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. Но, прежде чем к ним будут применены какие-либо меры, Комитет госдоходов оценивает налогоплательщика и дает возможность оплатить задолженность в короткие сроки или частями, передает nur.kz

Что влечет за собой неуплата налогов

Отметим, что органы госдоходов обязаны применять различные способы для обеспечения оплаты налога, в том числе взыскивать налоговую задолженность в принудительном порядке. К способам взыскания относятся:

начисление пени на неуплаченную сумму налогов и платежей в бюджет;

приостановление расходных операций по банковским счетам;

приостановление расходных операций по кассе;

ограничение в распоряжении имуществом.



Налоговая задолженность может удерживаться принудительно в следующем порядке:

за счет денег, находящихся на банковских счетах; со счетов дебиторов;

за счет реализации ограниченного в распоряжении имущества;

в виде принудительного выпуска объявленных акций.



С каких налогоплательщиков могут не взыскать долг Комитет государственных доходов обращает внимание, что способы и меры принудительного взыскания применяются на основе системы управления рисками. То есть прежде всего оценивается степень риска налогоплательщика – низкая, средняя и высокая.

Так, способы и меры принудительного взыскания применяются к налогоплательщикам только с высокой и средней степенью риска. В случае если деятельность налогоплательщика отнесена к низкой степени риска, то с него принудительно долг не взыскивают. Вместе с тем, непогашение налоговой задолженности в течение 30 календарных дней является основанием для пересмотра степени риска и перевода налогоплательщика в категорию с высокой или средней степенью.

Спустя какое время могут заблокировать счета

Способы и меры принудительного взыскания применяются после врученного уведомления о погашении налоговой задолженности, в котором указаны сроки их применения. Например, расходные операции по банковским счетам и кассе налогоплательщика с высокой степенью риска приостанавливаются по истечении одного рабочего дня со дня вручения уведомления. А счета налогоплательщика со средней степенью риска блокируются по истечении 10 рабочих дней.

При этом уведомления, направленные электронным способом, считаются врученными с даты доставки в веб-приложение «Кабинет налогоплательщика». Отметим, что с 1 июля 2021 года расходные операции по банковским счетам не приостанавливаются, в случае если сумма налоговой задолженности не превышает размер 6 МРП (18 378 тенге в 2022 году).

Как отсрочить оплату налога или оплатить его частями

При этом налогоплательщики, испытывающие временные финансовые трудности, могут отсрочить оплату задолженности по налогам или оформить рассрочку, то есть оплатить ее частями. Отсрочка сразу всей суммы предоставляется на срок, не превышающий полугода. А рассрочка с ежемесячной или ежеквартальной уплатой налога равными долями предоставляется на срок, не превышающий трех лет. Отсрочка или рассрочка не может быть предоставлена по уплате налогов, удерживаемых у источника выплаты, акцизам, налогу на добавленную стоимость на товары, импортируемые с территории государств-членов Евразийского экономического союза, а также налогам, поступающим в соответствии с бюджетным законодательством РК в Нацфонд.

Данные меры облегчения оплаты долга предоставляются под залог имущества налогоплательщика, третьего лица или под банковскую гарантию. При этом с 1 марта 2022 года рассрочка на срок более одного года может быть предоставлена только под залог недвижимости. Но предметом залога не может быть единственное жилище физического лица, индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой. Напомним, что неуплата налога физическими лицами также грозит блокировкой банковских счетов, ограничением выезда за пределы страны и другими мерами взыскания задолженности.

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