 Ya Metrika Fast
USD 546.96 EUR 642.73 RUB 6.7

Когда начнутся осенние каникулы у казахстанских школьников и сколько они продлятся

— Сегодня, 06:40
Изображение для новости: Когда начнутся осенние каникулы у казахстанских школьников и сколько они продлятся

pixabay.com

Первая четверть учебного года подходит к концу. Впереди у школьников — осенние каникулы, которые продлятся неделю.

Как сообщает министерство просвещения РК, в первой четверти на обучение отводится 8 недель.

Осенние каникулы продлятся 7 календарных дней с 27 октября по 2 ноября включительно.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.