Как сообщает министерство просвещения РК, в первой четверти на обучение отводится 8 недель.

Осенние каникулы продлятся 7 календарных дней с 27 октября по 2 ноября включительно.

