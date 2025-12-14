Житель Кызылорды Магжан Налибаев решил поддерживать женщин, которым не к кому обратиться в день выписки из роддома. Он встречает одиноких мам, вручает им цветы и необходимые вещи для малыша, а затем отвозит домой, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане набирает популярность инициатива по встрече матерей-одиночек у роддомов. В большинстве городов этим занимаются женщины, а в Кызылорде такую помощь оказывает мужчина.

По словам Магжана, о каком-либо тренде он даже не знал. Волонтерских организаций за его спиной нет — он работает на заводе и действует по собственной инициативе. Идея пришла случайно, когда он вместе с другом поехал забирать его супругу из роддома. Большая компания родственников, цветы, подарки, аниматоры — все было наполнено радостью ожидания. Именно тогда Магжан обратил внимание на женщин, которые выходили из отделения в одиночестве — без мужей и родных.

Увиденное глубоко его тронуло. Тогда он записал видео в TikTok, где предложил матерям-одиночкам из Кызылорды обращаться к нему — он пообещал встретить их после родов, чтобы они не чувствовали себя одинокими в такой важный момент.

После публикации начали поступать звонки: кому-то требовались памперсы в роддом, кому-то — одежда для новорожденного, другие заранее договаривались о встрече в день выписки. Выяснилось, что в городе немало женщин, которые остаются без поддержки.

«Я не знаю, по каким причинам женщина осталась одна, но уверен: мужчина должен нести ответственность за новую жизнь и за женщину, которая прошла через беременность и роды. Ребенок полностью зависит от взрослых, и его безопасность и здоровье определяются тем, какую опору дают ему родители», — говорит Магжан Налибаев.

На сегодняшний день он помог уже нескольким женщинам. Кроме того, на него выходят неравнодушные жители Кызылорды: предлагают транспорт, музыкальное сопровождение, помощь с детьми и оставляют свои контакты. Возможно, со временем вокруг него сформируется полноценная команда волонтеров.

Сам Магжан пока не женат, но убежден, что ответственность мужчины — это признак зрелости, порядочности и искренней любви.

