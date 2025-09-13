Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 9 сентября 2025 года прокомментировала работу над разработкой предложений касательно изменений в пенсионной системе страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что работу в этом направлении сейчас ведет специально созданная экспертная группа.

«Для выработки предложений по обеспечению дальнейшей финансовой устойчивости пенсионной системы и достойного уровня пенсий граждан на площадке Минтруда создана экспертная группа с привлечением экспертов, представителей Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков и Единого накопительного пенсионного фонда», – сказала Жакупова.

Министр пообещала, что результаты работы группы будут представлены правительству до конца текущего года.

В Казахстане запускают пилот "Цифровая ипотека" для вторичного жилья Совместным приказом министра юстиции и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запущен пилотный проект...

«Письмо учителю» - Сагимбаева Кенжегуль Танатхановна В преддверии Дня учителя мы, родители учеников 1 «Б» класса школы №32 города Костаная, от...

«Письмо учителю» - Султанова Динара Акилбековна Дорогая Динара Акилбековна! С каждым днем я все больше осознаю, как сильно вы изменили мою...