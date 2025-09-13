Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 9 сентября 2025 года прокомментировала работу над разработкой предложений касательно изменений в пенсионной системе страны, передает корреспондент Zakon.kz.
Она напомнила, что работу в этом направлении сейчас ведет специально созданная экспертная группа.
«Для выработки предложений по обеспечению дальнейшей финансовой устойчивости пенсионной системы и достойного уровня пенсий граждан на площадке Минтруда создана экспертная группа с привлечением экспертов, представителей Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков и Единого накопительного пенсионного фонда», – сказала Жакупова.
Министр пообещала, что результаты работы группы будут представлены правительству до конца текущего года.
