Digital Business заглянул в производственный календарь и узнал, когда казахстанцев ждут следующие длинные выходные.

25 октября в Казахстане отмечается День Республики — государственный праздник. В 2025 году он выпадает на субботу, а значит, выходной день переносится на понедельник — 27 октября.

Как будем отдыхать

При пятидневной рабочей неделе отдыхаем три дня подряд: 25 октября (суббота), 26 октября (воскресенье), 27 октября (понедельник, перенос выходного).

При шестидневной рабочей неделе: суббота (25 октября) остается рабочей, понедельник (27 октября) — выходной день.

Таковы правила

В Казахстане, если праздничный день совпадает с выходным, выходной переносится на следующий рабочий день — это закреплено законом.

"Письмо учителю"" - Жангаскина Жибек Болатовна Уважаемая Жибек Болатовна! Хочу оставить вам свои искренние слова благодарности. Надеюсь это письмо находит вас...

В какой ситуации мобильный перевод безопаснее, чем пополнение через банкомат История произошла с жителем Казахстана, который решил рассчитаться с соседкой за долг и отправить «рахмет»...

ДТП и сотни нарушений допустили водители электросамокатов в Костанайской области В своем ежегодном послании глава государства остановился и уделил большое внимание вопросу безопасности на дорогах....