Digital Business заглянул в производственный календарь и узнал, когда казахстанцев ждут следующие длинные выходные.
25 октября в Казахстане отмечается День Республики — государственный праздник. В 2025 году он выпадает на субботу, а значит, выходной день переносится на понедельник — 27 октября.
Как будем отдыхать
При пятидневной рабочей неделе отдыхаем три дня подряд: 25 октября (суббота), 26 октября (воскресенье), 27 октября (понедельник, перенос выходного).
При шестидневной рабочей неделе: суббота (25 октября) остается рабочей, понедельник (27 октября) — выходной день.
Таковы правила
В Казахстане, если праздничный день совпадает с выходным, выходной переносится на следующий рабочий день — это закреплено законом.
