Представители медицинского сообщества Костанайской области поддержали поправки в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, направленные на усиление защиты медицинских работников. Об этом заявила председатель Костанайского областного филиала отраслевого профсоюза работников системы здравоохранения «SENIM» Татьяна Булгацевич.

По её словам, необходимость таких изменений обсуждалась на протяжении нескольких лет.

«Мы, конечно, очень долго ждали этих изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс. Мы неоднократно об этом говорили, потому что с 2021 года обращаем внимание общественности на то, что усиливаются факты насилия над медработниками», — отметила она.

Последствия насилия для врачей и пациентов

Татьяна Булгацевич подчеркнула, что агрессия в отношении медработников отражается не только на самих специалистах, но и на пациентах, которые в дальнейшем не могут получить необходимую медицинскую помощь.

«Это создаёт проблемы не только для медработников, но и, к сожалению, для пациентов, которые впоследствии не могут получить медпомощь от тех, кто пострадал и выбыл из работы. Как сейчас, в последней ситуации с нашим врачом-урологом, который до сих пор не может приступить к работе из-за серьёзных травм», — сказала она.

«Эта мера будет работать»

Глава профсоюза отметила, что медицинское сообщество положительно восприняло выполнение поручения Президента по защите медиков.

«Поэтому, конечно, мы воодушевлены тем, что поручение президента выполнено. Мы сегодня уже можем говорить, что эта мера будет работать», — подчеркнула Татьяна Булгацевич.

Речь не о наказании пациентов

При этом она отдельно акцентировала внимание на том, что изменения в законодательстве не направлены против пациентов.

«Мы не ожидаем, естественно, что наших пациентов каким-то образом будут наказывать — это совсем не об этом. Это как раз о том, чтобы урегулировать и нормализовать отношения, которые будут работать в правовом поле», — пояснила она.

Ответственность и правовое поле

По словам председателя профсоюза, новые нормы призваны чётко определить границы ответственности сторон и обеспечить уважительное взаимодействие между пациентами и медицинскими работниками.

«Каждый должен выполнять свою роль. Пациент, который страдает и нуждается в помощи, может обратиться в больницу и рассчитывать на медицинскую помощь. Если медработник неправ — у пациента есть правовой механизм воздействия. Но если человек, приходя за помощью, не видит в медработнике специалиста, выполняющего свой служебный долг, он должен нести ответственность за свои действия», — резюмировала Татьяна Булгацевич.

Отмечается, что принятые изменения в законодательстве направлены на снижение числа конфликтных ситуаций и создание более безопасных условий труда для медицинских работников.

