Проект обновлённого Налогового кодекса одобрен мажилисом и передан в сенат, сообщает сайт kolesa.kz

Несмотря на затягивание поясов, объявленное президентом страны, норму, утверждающую скидку по налогу в 30 % для легковых авто в возрасте от 11 до 20 лет и 50 % для более «пожилых» машин, в документе оставили. Главное, чтобы её не вычеркнули из кодекса сенаторы и завизировал президент.

Когда начнёт действовать скидка

Вступить в силу кодекс должен с 1 января 2026 года. Тогда и начнут действовать послабления. И в случае продажи старого автомобиля, к примеру, в феврале 2026-го,уплатить налог его хозяину нужно будет за 2025-й — ещё по старой ставке (если он не уплачен), а за время владения в 2026-м — уже по новой, пониженной.

Сколько автомобилей могут получить налоговое послабление

Как следует из отчёта Бюро национальной статистики РК, по состоянию на 1 мая 2025 года всего в Казахстане было зарегистрировано 6 175 955 транспортных средств. Из них легковых авто — 5 340 301. В том числе в возрасте от 10 до 20 лет — 1 270 746 и старше 20 лет — 2 266 099. Итого 3 536 845 старых машин. То есть более половины казахстанского легкового автопарка может рассчитывать на налоговую скидку, начиная со следующего года. И к 2026-му количество «пожилого» транспорта наверняка увеличится.

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