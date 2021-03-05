Когда ждать окончания пандемии, ответили в ВОЗ

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что 2021-й все еще будет «годом коронавируса», однако на окончание пандемии можно рассчитывать к началу 2022 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым. 2020 год был Terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина. Для меня в моей работе, однако, важно планировать наперед. Поэтому я исхожу из того, что к началу 2022 года пандемия закончится. Что не означает, что вирус исчезнет. Однако, надеюсь, к тому моменту уже не потребуется вмешательств», — заявил Клюге в интервью изданию Welt.

Однако он предупредил, что необходима «европейская солидарность»: «Нельзя, чтобы богатые регионы были вакцинированы, а другие — нет».

Клюге также отметил, что очень важно то, как страны будут снимать ограничения.

«Если все будет происходить слишком быстро, мы вновь вернемся к началу», — подчеркнул он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В этих условиях страны мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение. Оно возобновляется поэтапно с учетом улучшения эпидемиологической обстановки.

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