Казахстанцы после совершения определенных правонарушений, предусмотренных некоторыми статьями КоАП РК, должны подтвердить знание правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

В Казахстане водители, допустившие ряд повторных нарушений Правил дорожного движения, обязаны подтвердить знания ПДД. Если экзамен не сдан в течение двух месяцев, суд может прекратить право управления транспортом.

Какие нарушения ведут к пересдаче

ст. 594 ч.4 КоАП РК — выезд на перекрёсток/пересечение при заторе и создание помех поперечному движению. При повторном нарушении в течение года: штраф 7 МРП и направление на пересдачу.

— выезд на перекрёсток/пересечение при заторе и создание помех поперечному движению. При повторном нарушении в течение года: и направление на пересдачу. ст. 596 ч.4 КоАП РК — движение по тротуарам, пешеходным дорожкам или обочинам; нарушение расположения ТС на проезжей части, встречного разъезда или обгона; пересечение организованной колонны. При повторе: штраф 30 МРП и пересдача.

— движение по тротуарам, пешеходным дорожкам или обочинам; нарушение расположения ТС на проезжей части, встречного разъезда или обгона; пересечение организованной колонны. При повторе: и пересдача. ст. 598 ч.2 КоАП РК — непредоставление преимущества спецтранспорту со световыми и звуковыми сигналами. При повторе: штраф 40 МРП либо 20 часов общественных работ и пересдача.

— непредоставление преимущества спецтранспорту со световыми и звуковыми сигналами. При повторе: либо и пересдача. ст. 599 ч.2 КоАП РК — проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика. При повторе: штраф 15 МРП и пересдача.

— проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика. При повторе: и пересдача. ст. 600 ч.2 КоАП РК — непредоставление преимущества пешеходам и иным участникам движения. При повторе: штраф 15 МРП и пересдача.

Нарушения в направлении на экзамен

Прокуратура Семея установила, что с 2024 года 14 правонарушителей не были вовремя направлены на обязательный экзамен по вине ответственного сотрудника полиции. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, водители направлены на пересдачу.

