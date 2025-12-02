Казахстанцы после совершения определенных правонарушений, предусмотренных некоторыми статьями КоАП РК, должны подтвердить знание правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.
В Казахстане водители, допустившие ряд повторных нарушений Правил дорожного движения, обязаны подтвердить знания ПДД. Если экзамен не сдан в течение двух месяцев, суд может прекратить право управления транспортом.
Какие нарушения ведут к пересдаче
- ст. 594 ч.4 КоАП РК — выезд на перекрёсток/пересечение при заторе и создание помех поперечному движению. При повторном нарушении в течение года: штраф 7 МРП и направление на пересдачу.
- ст. 596 ч.4 КоАП РК — движение по тротуарам, пешеходным дорожкам или обочинам; нарушение расположения ТС на проезжей части, встречного разъезда или обгона; пересечение организованной колонны. При повторе: штраф 30 МРП и пересдача.
- ст. 598 ч.2 КоАП РК — непредоставление преимущества спецтранспорту со световыми и звуковыми сигналами. При повторе: штраф 40 МРП либо 20 часов общественных работ и пересдача.
- ст. 599 ч.2 КоАП РК — проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика. При повторе: штраф 15 МРП и пересдача.
- ст. 600 ч.2 КоАП РК — непредоставление преимущества пешеходам и иным участникам движения. При повторе: штраф 15 МРП и пересдача.
Нарушения в направлении на экзамен
Прокуратура Семея установила, что с 2024 года 14 правонарушителей не были вовремя направлены на обязательный экзамен по вине ответственного сотрудника полиции. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, водители направлены на пересдачу.
Пенсионными деньгами закрывать долги по автолизингу - предложение депутата
С 1 декабря казахстанцы смогут брать авто в лизинг: чем он отличается от кредита и как оформить
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.