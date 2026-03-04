В Казахстане в марте может измениться количество праздничных и выходных дней. Об этом на брифинге в Мажилисе сообщил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

По словам министра, 15 марта в стране состоится республиканский референдум, на котором гражданам предложат поддержать проект новой Конституции. В случае одобрения документа эта дата может стать новым государственным праздником — Днём Конституции.

Сарсембаев пояснил, что соответствующая норма прописана в статье 94 проекта Основного закона. В ней указано, что день принятия Конституции на республиканском референдуме будет считаться государственным праздником.

Таким образом, если новая редакция Конституции будет поддержана на референдуме, 15 марта станет Днём Конституции, а действующая дата праздника — 30 августа — утратит этот статус.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли отмечаться День Конституции 30 августа в этом году, министр отметил, что окончательное решение будет зависеть от итогов голосования.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения также сообщали, что в 2026 году может сократиться количество праздничных выходных. Это произойдёт в случае принятия новой Конституции на референдуме.

В ведомстве пояснили, что если законодательно будет установлена новая дата государственного праздника, 30 августа перестанет считаться Днём Конституции с момента вступления соответствующего закона в силу.

Напомним, ранее ожидалось, что в 2026 году у казахстанцев будет 119 выходных и 246 рабочих дней, однако после возможных изменений число выходных может уменьшиться.

