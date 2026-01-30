В Костанае 30 января 2026 года произошёл порыв водопроводной сети диаметром 200 мм по адресу улица Орджоникидзе, дом 50. Об этом сообщает акимат города.
На данный момент порыв локализован. Временно без водоснабжения остаются два многоквартирных жилых дома и один коммерческий объект. Сроки устранения аварии — до 22:00 часов 30 января 2026 года. Для жителей организован подвоз питьевой воды. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Кроме того, 30 января 2026 года запланированы работы по устранению порыва на подземной тепловой сети диаметром 159 мм у жилого дома по проспекту Абая, 28/3.
В зону временного ограничения теплоснабжения попадают два многоквартирных жилых дома:
-
проспект Абая, 28/3;
-
проспект Абая, 28/4.
Сроки устранения порыва и восстановления теплоснабжения потребителям запланированы на 30 января 2026 года с 11:00 до 18:00 часов. Жителей указанных домов также просят отнестись с пониманием к временным ограничениям.
