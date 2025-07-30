Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин рассказал, как планируется привлечь молодежь в сельское хозяйство, передает корреспондент Zakon.kz.
Амангалий Бердалин отметил, что в агропромышленном комплексе Казахстана функционируют 285,5 тыс. производителей, которые обеспечивают занятостью порядка 1 млн человек.
«Общая потребность в кадрах по отраслям АПК составляет порядка 6,5 тыс. человек, в том числе квалифицированных сотрудников более 3,5 тыс. человек», – сообщил он.
Для привлечения в отрасль работников МСХ предлагает ряд мер.
В том числе:
- сокращение пенсионного возраста для работников сельского хозяйства;
- применение увеличенного коэффициента к социальным выплатам жителей сел.
Кроме того, предлагается рассмотреть возможность увеличения норматива субсидирования строительства жилья на селе.
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