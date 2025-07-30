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Кому хотят сократить пенсионный возраст в Казахстане

— Сегодня, 09:45
Изображение для новости: Кому хотят сократить пенсионный возраст в Казахстане

pixabay.com

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин рассказал, как планируется привлечь молодежь в сельское хозяйство, передает корреспондент Zakon.kz.

Амангалий Бердалин отметил, что в агропромышленном комплексе Казахстана функционируют 285,5 тыс. производителей, которые обеспечивают занятостью порядка 1 млн человек.

«Общая потребность в кадрах по отраслям АПК составляет порядка 6,5 тыс. человек, в том числе квалифицированных сотрудников более 3,5 тыс. человек», – сообщил он.

Для привлечения в отрасль работников МСХ предлагает ряд мер.

В том числе:

  • сокращение пенсионного возраста для работников сельского хозяйства;
  • применение увеличенного коэффициента к социальным выплатам жителей сел.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность увеличения норматива субсидирования строительства жилья на селе.



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