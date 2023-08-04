Кому компенсируют повышение тарифов платы за телефон

Министр цифрового развития подписал приказ от 28 июля 2023 года «Об определении размера и утверждении Правил компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам», сообщает zakon.kz.

Согласно тексту приказа, размер ежемесячной компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам определен как разница между ежемесячными фактическими расходами на услуги телекоммуникаций по текущему тарифному плану и текущими расходами.

В документе говорится, что компенсация повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам – денежная компенсация, входящая в состав жилищной помощи по оплате содержания жилища и потребления коммунальных услуг, предназначенная для возмещения затрат повышения тарифов абонентской платы за телефон.

Кто имеет право на компенсацию

Компенсацию выплачивают социально защищаемым гражданам, постоянно зарегистрированным и проживающим в жилище, которое находится на праве собственности как единственное жилище на территории РК, а также нанимателям (поднанимателям) жилища из государственного жилищного фонда и жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, на оплату услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций.

Какие потребуются документы

Для получения компенсации абонент должен обратиться в уполномоченный орган по месту жительства с необходимыми для назначения жилищной помощи документами. Перечень документов определен правилами предоставления жилищной помощи и включает в себя:

документы, удостоверяющие личность заявителя (оригинал представляется для идентификации личности);

документ, подтверждающий доходы малообеспеченной семьи;

справку о пенсионных отчислениях (за исключением сведений, получаемых из соответствующих государственных информационных систем);

справку с места работы либо справку о регистрации в качестве безработного лица;

сведения об алиментах на детей и других иждивенцев;

банковский счет;

счета о ежемесячных взносах на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума;

счета на потребление коммунальных услуг;

квитанции-счета за услуги телекоммуникаций или копии договора на оказание услуг связи;

счета о расходах за пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

В каком порядке перечисляют средства на выплату компенсации

Уполномоченный орган в срок до 5 числа каждого месяца составляет потребность в денежных средствах на выплату компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам за предыдущий месяц и направляет в уполномоченный орган по государственному планированию.

При перечислении средств для компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам в территориальные органы казначейства уполномоченный орган представляет счет к оплате с приложением списка абонентов с указанием периода и суммы выплат.

В свою очередь уполномоченный орган ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган по исполнению бюджета информацию по выплаченным суммам компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам.

Приказ вводится в действие 13 августа 2023 года.

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