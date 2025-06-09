Кому не понадобится электронное разрешение для въезда в Казахстан





Для нового порядка въезда иностранцев в Казахстан предусмотрено 29 категорий исключений. В частности, электронное разрешение не потребуется детям младше 16 лет и людям в возрасте от 65 лет, сообщает BAQ.KZ.

От требования также освобождаются иностранцы с действующей казахстанской визой, разрешением на временное проживание или видом на жительство в Казахстане.

Оформлять документ не нужно транзитным пассажирам, которые остаются в транзитной зоне международного аэропорта и не пересекают государственную границу.

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В перечень исключений также включены дипломаты, члены официальных делегаций, отдельные категории экипажей воздушных и морских судов, работники международных перевозок, участники гуманитарных и спасательных миссий и другие лица, указанные в правилах.

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Для подтверждения права на освобождение от оформления разрешения могут потребоваться документы.

Для остальных иностранцев, на которых распространяется новый порядок, разрешение станет обязательным с 1 июля 2027 года.

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