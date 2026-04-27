Концерты на майские: в Костанае появится новая площадка

В Костанае на майские праздники планируют расширить формат городских концертов. Аким города Марат Жундубаев поручил организовать дополнительные выступления у Триатлон парка.
Новая площадка у пирса
По словам акима, в районе пирса необходимо установить импровизированную сцену и создать условия для выступлений. Здесь предлагают задействовать уличных музыкантов, которые ранее не раз обращались с просьбой о площадке для творчества.
Планируется обеспечить место освещением, звуковым оборудованием и всей необходимой инфраструктурой для проведения концертов.
Когда пройдут выступления
Концерты хотят проводить в вечернее время в выходные дни — по пятницам, субботам и воскресеньям. Отмечается, что локация уже готова к приему гостей: есть электричество и высокий поток посетителей.
Дополнят привычные площадки
Новая сцена станет дополнением к традиционным городским площадкам, таким как акимат, Сити-центр и район Улы дала. Все предложения поручено включить в общий план праздничных мероприятий.
