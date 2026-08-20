Контейнеры у коттеджа: жители трёх многоэтажек не могут решить, куда перенести мусорную площадку





В Костанае продолжается спор вокруг контейнерной площадки, которой пользуются жители трёх многоэтажных домов на улицах Павлова и Алтынсарина. Сейчас она находится рядом с частным домом, что не устраивает его владельца Александра Сонника.

Мужчина предлагает перенести контейнеры на другую сторону двора, подальше от коттеджа.

«А вы бы хотели, чтобы возле вашего дома, в двух метрах, мусорка стояла и воняла? Я предлагаю перенести её на эту сторону, подальше от дома», — рассказал Александр Сонник.

Жители многоэтажек выступили против переноса

Предложенное место сейчас используется как парковка. Жители многоэтажек опасаются, что после переноса контейнеров сократится количество парковочных мест, а шум мусоровоза ранним утром будет мешать жильцам.

«Здесь автостоянка — всё забито. Плюс утром приезжает громкая машина, и шум будет эхом отдаваться в дома. Сейчас машина приехала, уехала — никто не слышит, люди спокойно спят», — отметила жительница дома №61 по улице Павлова Наталья Матвиенко.

По её словам, рядом также находится детская площадка, возле которой устанавливать контейнеры нельзя.

Чистоту возле контейнеров не соблюдали

Во встрече приняли участие представители городского акимата, управления санитарно-эпидемиологического контроля и компании «Тазалык-2012». Подобные собрания проводились и раньше, однако найти решение сторонам пока не удалось.

Специалист отдела жилищных отношений акимата Костаная Руслан Ахметжанов рассказал, что нынешнее место определили ещё в прошлом году. Владелец коттеджа согласился на размещение контейнеров рядом с домом при условии, что жители будут поддерживать порядок.

«Контейнерная площадка была определена на договорных условиях, что жители будут соблюдать чистоту. Но в течение года эти условия не выполнялись. Собственник коттеджа обратился с жалобами и попросил решить проблему», — сообщил Руслан Ахметжанов.

Владелец дома регулярно направляет в акимат фотографии крупногабаритного мусора и веток, оставленных возле контейнеров. Для уборки таких отходов приходится дополнительно привлекать технику и расходовать бюджетные средства.

Оба места не соответствуют нормам

По данным представителей санитарной службы, ни нынешнее, ни предлагаемое место для контейнеров не соответствует требованиям.

В идеале площадка должна располагаться на расстоянии 25 метров от жилых домов и прилегающих территорий. При этом необходимо обеспечить свободный подъезд спецтехники.

Главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Асхат Казин отметил, что соблюсти все требования в старых дворах сложно.

«Нужно принимать компромиссное решение. Если соблюдать все санитарные зоны, то подходящего места не окажется практически ни в одном дворе советской застройки. В то время действовали другие нормы», — пояснил специалист.

Теперь жильцам предстоит провести очередное собрание и оформить протокол, указав, поддерживают ли они перенос контейнерной площадки. До принятия общего решения контейнеры останутся на прежнем месте — рядом с коттеджем.

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