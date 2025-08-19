С сентября в Казахстане начнут действовать новые правила проверки мобильных переводов. В Комитете госдоходов пояснили, при каких обстоятельствах переводы казахстанцев будут считаться доходом от предпринимательской деятельности, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

По информации, предоставленной пресс-службой КГД, регулярное поступление на личный банковский счет свыше ста платежей от различных лиц в период трех месяцев будет расцениваться как доход, полученный в результате ведения бизнеса.

Важно отметить, что общее количество полученных средств от ста и более разных отправителей должно быть не менее двенадцатикратного размера минимальной заработной платы. В 2025 году минимальная зарплата установлена на уровне 85 000 тенге, что эквивалентно сумме в 1 020 000 тенге.

Согласно заявлению пресс-службы Комитета государственных доходов, финансовые учреждения будут обязаны передавать в налоговые органы информацию о физических лицах, чьи мобильные переводы, как по количеству, так и по сумме, превысят определенные лимиты за конкретный период времени. Критерии отбора таких лиц будут устанавливаться отдельно.

Затем, собранные данные подвергаются анализу со стороны налоговых инспекций. Следовательно, мониторинг мобильных транзакций не коснется граждан, которые не соответствуют перечисленным условиям.

При выявлении признаков предпринимательской деятельности органы государственных доходов отправят физлицу уведомление для устранения выявленных нарушений. На исполнение уведомления даётся 30 рабочих дней со дня, следующего за днём его вручения (получения).

