В Казахстане продолжается масштабная цифровизация водоканалов. К 2028 году в стране планируется установить 3,6 миллиона «умных» счетчиков воды, что станет одним из ключевых шагов по модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов. По его словам, цифровизация является необходимым условием для устойчивой эксплуатации коммунальной инфраструктуры, эффективного управления, контроля и снижения потерь воды.

Стандарты и телеметрия

В рамках этой работы проводится стандартизация требований к системам автоматизации и приборам учета с использованием телеметрии. Это позволит автоматически передавать показания счетчиков через каналы связи и минимизировать человеческий фактор.

3,6 млн «умных» счетчиков

В период 2026–2028 годов установка более 3,6 млн интеллектуальных приборов учета позволит оптимизировать потребление воды, сократить потери и увеличить срок службы оборудования. Проект реализуется совместно с акиматами и субъектами естественных монополий, которые формируют заявки на приборизацию систем водоснабжения.

Пилотные города и рекомендации

Совместно с отечественными и международными экспертами была проведена оценка работы водоканалов в Астане, Шымкенте, Уральске, Экибастузе и Шахтинске . По итогам анализа подготовлены рекомендации по оптимизации процессов и разработано техническое задание на формирование технико-экономического обоснования. Оно предусматривает внедрение единых цифровых решений и поэтапный подход.

Международный опыт без приватизации

Отдельное внимание уделяется привлечению международных компетенций. В рамках Послания Главы государства от 8 сентября 2025 года в водный сектор внедряется зарубежный управленческий опыт. В 2025 году были подписаны меморандумы с крупными международными операторами Veolia, Suez и Aqualia.

Как подчеркнули в ведомстве, сотрудничество не предполагает передачу активов — государственный контроль сохраняется, а партнерство направлено исключительно на внедрение передовых управленческих решений и лучших мировых практик.

В настоящее время также продолжаются переговоры с рядом азиатских компаний для расширения опыта и компетенций в управлении водной инфраструктурой Казахстана.

