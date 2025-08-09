Подготовлен проект приказа министра финансов «Об установлении формы заключения о поступлении валютной выручки, правил и сроков представления такого заключения», сообщает Zakon.kz.
В частности, установлена форма заключения о поступлении валютной выручки, а также правила и сроки ее представления территориальными филиалами Национального банка РК, банками второго уровня, АО «Банк развития Казахстана» и «Казпочта» в органы государственных доходов для определения суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей возврату.
Цель проекта – обеспечение контроля за поступлением валютной выручки при проведении тематических проверок по подтверждению сумм налога на добавленную стоимость, предъявленной к возврату из бюджета.
