В Костанайской области продолжается рост заболеваемости корью. На сегодняшний день зарегистрировано 214 случаев инфекции. Большинство заболевших — непривитые дети.

Родители приводят детей на вакцинацию

Жительница Костаная Гульнара Исмагамбетова — мама троих детей дошкольного и школьного возраста. Она считает вакцинацию важной защитой от опасных инфекций, поэтому её дети получают все обязательные прививки согласно национальному календарю. Сегодня женщина пришла в поликлинику вместе со средним сыном-подростком на дополнительную иммунизацию.

«Мы ставим дополнительную прививку. У нас есть прививка до года, есть вторая плановая прививка, в 12 лет, по-моему, вторая плановая. Поэтому мы решили чуть пораньше на вторую плановую прийти, так как вспышка кори в Казахстане», — рассказала она.

В Казахстане проходит массовая вакцинация

В связи с ростом заболеваемости в Казахстане по приказу главного санитарного врача в феврале стартовала массовая вакцинация. Дополнительную прививку могут получить дети от 6 до 10 месяцев, а также малыши от 2 до 5 лет. Навёрстывающая иммунизация проводится для тех, кто ранее не получал прививку — это дети и подростки от 7 до 18 лет. Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления.

По словам медиков, родители активно приводят детей на вакцинацию.

«В Казахстане проводится вакцинация комбинированной вакциной КПК, которая защищает сразу от трёх заболеваний, таких как корь, краснуха и паротит. Она содержит ослабленные вирусы этих заболеваний, которые вообще не вызывают болезнь, но формируют иммунитет», — пояснила врач-эпидемиолог Костанайской поликлиники №4 Дана Сейдахметова.

Большинство заболевших — непривитые дети

По данным санитарных врачей, заболеваемость корью в регионе по сравнению с прошлым годом выросла в четыре раза. Больше всего случаев зарегистрировано в Костанае — 119. Далее следуют Аркалык, а также Амангельдинский и Костанайский районы.

«Из числа заболевших 195 детей, что составляет более 91%. Они были не привиты по различным причинам. 73 ребёнка были не привиты по причине отказа — 37%. Также не привиты по причине недостижения прививочного возраста, есть медицинские отводы в 19 случаях», — сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Костанайской области Гулим Досумова.

Медики напоминают об опасности кори

Специалисты напоминают, что корь — одна из самых заразных вирусных инфекций. Болезнь передаётся воздушно-капельным путём и может вызывать серьёзные осложнения — от пневмонии до поражения нервной системы. Медики подчёркивают, что вакцинация остаётся самой эффективной защитой от инфекции.

