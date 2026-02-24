В Костанайской области число заболевших корью превысило 150 человек, и показатель продолжает стремительно расти. Около 68% пациентов — дети до четырёх лет. В основном болеют непривитые.
От 10 до 80 случаев зарегистрировано в Костанае, Аркалыке, Костанайском и Амангельдинском районах. В остальных регионах области фиксируются единичные случаи.
Специалисты связывают рост заболеваемости со снижением коллективного иммунитета. Корь относится к вакциноуправляемым инфекциям, однако практика отказов от вакцинации становится всё более распространённой.
Отказов от прививок стало в несколько раз больше
Как сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Костанайской области Гулим Досумова, если ранее ежегодно в регионе регистрировалось 300–400 отказов от вакцинации, то в этом году их число достигло 1500.
По её словам, рост отказов связан в том числе с введением новой вакцины против вируса папилломы человека, от которой массово отказываются родители девочек.
Новые меры по стабилизации ситуации
По стране зарегистрировано более двух тысяч случаев кори среди детей, около 80% заболевших — непривитые.
В Казахстане принято специальное постановление, направленное на стабилизацию эпидемиологической обстановки. Оно предусматривает дополнительные меры, включая вакцинацию детей отдельных категорий и экстренную иммунизацию взрослых до 30 лет, контактировавших с заболевшими в течение трёх дней.
Усилен контроль вакцинации при приёме в образовательные и закрытые учреждения. Для формирования коллективного иммунитета охват прививками должен составлять не менее 90%.
Если в школе или детском саду регистрируется случай кори, непривитые дети будут временно отстранены от посещения. При этом дистанционный формат обучения вводиться не будет.
Госпитализация — только при наличии прививки
Постановление распространяется и на плановую госпитализацию детей. Для поступления в стационар требуется наличие прививки, сделанной не менее чем за 21 день до госпитализации. Исключение составляют дети с официальным медицинским отводом.
На сегодня в детскую областную больницу поступило 25 детей с корью. Трое находились в тяжёлом состоянии: двое уже идут на поправку, один ребёнок остаётся в реанимации.
Медики подчёркивают: корь — это не безобидная «детская инфекция», а серьёзное вирусное заболевание, способное привести к тяжёлым осложнениям, включая пневмонию и воспаление головного мозга.
