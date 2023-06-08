Косметологи, парикмахеры, мебельщики. На чьи услуги жалуются костанайцы?

В департамент по защите прав потребителей костанайцы стали обращаться чаще. Причем по сравнению с 2020 годом жалоб стало в 3 раза больше. Растут и суммы возврата денег потребителям. в 2020 году — это было всего 708 тыс. тенге, в 2022 уже почти 28 млн тенге.

Жалуются люди на услуги косметологов, парикмахеров, мебельщиков, швей, автомехаников и строителей. А в последнее время все чаще стали поступать обращения, связанные с покупкой товаров через соцсети, в которых помочь людям специалисты департамента могут не всегда.

«Например, девушка заказала платье, после получения товара выяснилось, что она не подходит по размеру. Согласно статьи 14 Закона она имеет право данный вернуть товар с соблюдением установленных Законом условии в течение 14 календарных дней. Однако, продавец отказал вернуть деньги, свой аккаунт заблокировал. При разбирательстве выяснилось отсутствие у потребителя каких-либо данных о продавце, то есть ФИО, наименование, адрес, номер телефона, подтверждение о регистрации в налоговых органах отсутствовали», — рассказывает руководитель департамента по защите прав потребителей Костанайской области Мурзахан Ерканов.

Как отметил глава области, подобные сложности с местом нахождения и реквизитами есть и у местных предпринимателей, которые нужно исправить.

«В Законе о защите прав потребителей регламентировано, что контактные данные предпринимателя должны быть размещены на стене, где есть уголок потребителя, крупные магазины, как показывает анализ, еще придерживаются данного закона мелкие данные требования зачастую игнорируют жители области должны знать куда обращаться при нарушении их прав», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

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