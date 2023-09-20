Коснётся ли повышение налога граждан, сдающих квартиры в аренду?

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В Казахстане планируют увеличь налог на пассивный доход, получаемый от ценных бумаг – акций и облигаций, сообщил министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в кулуарах правительства, передаёт informburo.kz
«ИПН не пересматривается. Но мы планируем ИПН сделать каскадным на пассивные доходы. На акции, облигации, ценные бумаги. Чем будет выше пассивный доход, тем будет выше налог», – пояснил Алибек Куантыров.
Министр уточнил, что повышение налога не коснётся граждан, сдающих квартиры в аренду.
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