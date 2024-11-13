Костанайским городским судом вынесено решение по иску акима города Костанай к жителю города о признании договора недействительным. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Из материалов дела следует, что в октябре 2023 года в рамках программы «Нурлы Жер» построен многоквартирный жилой дом с предоставлением квартир в аренду без права выкупа социально уязвимым слоям населения.

Судом установлено, что решением жилищной комиссии костанайцу было предоставлено жилье в данном многоквартирном доме. Однако, в ходе проверки выявлено, что на момент проверки ответчик в очереди на предоставление жилья не состоял, а также не относится к категориям граждан, которые имеют право на получение квартир из государственного жилищного фонда.

В соответствии с действующим законодательством, сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а также сделка, совершенная с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка, является оспоримой и может быть признана судом недействительным.

На основании изложенного суд признал недействительным договор найма жилища из государственного жилищного фонда, заключенный между акиматом города Костанай и жителем города.

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