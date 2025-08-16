В областном центре и сегодня можно увидеть памятники архитектуры: купеческие дома начала XX века, места, связанные с событиями гражданской войны, культурные здания, вокруг которых до сих пор ходят разные поверья. Корреспонденты alau.kz отправились на историческую экскурсию, чтобы узнать, с чего начинался Костанай.

О происхождении Костаная ходит много легенд. Одни рассказывают о двух девушках Кос и Танай, другие — о захоронении батыра Кастана. Есть и история про старика по имени Танай, который помогал путникам: оставлял им еду, соль, а зимой зажигал огонь, словно маяк. Официальная история города началась в 1879 году, когда вышел указ о его основании. Место выбрали между двумя логами — Абильсай и Уткуль.

«Почему началось именно с этого места — тоже разные варианты. Что было до того, как город открылся — говорят, было небольшое поселение. В районе Набережной у нас располагалась переправа с одного берега на другой. Т.к. переправа — это всегда место, где проходило большое количество людей, и людям нужно было где-то останавливаться, было принято решение, что здесь будет небольшое поселение», — рассказал экскурсовод Валерий Гумиров.

Ак Мечеть в центре Костаная появилась почти вместе с городом. Построили её в конце 1890-х годов татарские купцы Яушевы, внёсшие большой вклад в развитие города. Во время войны здание стало госпиталем, позже здесь работали картинная галерея и кинотеатр юного зрителя. Почти век спустя оно вновь стало мечетью. По словам Валерия Гумирова, Костанай рос так быстро, что его даже называли «Чикаго».

Тогда появилось много купеческих домов, в том числе особняк купца Воронова 1905 года, где сейчас находится библиотека Алтынсарина. Там два корпуса и, по вырезкам из старых газет, между ними есть подземный проход, а о самом Воронове сохранились любопытные поверья.

«Он был богатым человеком, и в то время когда купцов раскулачивали, забирали деньги их, они прятали все свои клады, исходя из этого он замуровал где-то свое состояние как раз таки в недрах этого подземного перехода, но его тоже до сих пор не нашли», — рассказал экскурсовод.

Ещё один исторический памятник — Народный дом, где сегодня находится областное управление культуры. Раньше здесь проходили молодёжные вечера, встречи и разные мероприятия. На этой территории сохранилась и стена расстрела, связанная с трагическими событиями гражданской войны, когда в Костанае были казнены около девяти тысяч человек.

«Белогвардейцы расстреливали всех, кого только можно. Не важно — женщины, дети, бабушки, дедушки, были они связаны с красными, не были — все были жестоко расстреляны. Основная часть расстрелов у нас проходила непосредственно здесь, у этой стены. И здесь местами, если присмотреться до сих пор можно увидеть следы от пуль того времени», — рассказал Валерий Гумиров.

Валерий рассказывает, что множество сторожей, которые работали здесь, делились с ним тем, что в ночные смены частенько видели призраков и слышали клацанье солдатских сапог. В Костанае есть еще множество строений, которые сейчас считаются историческими памятниками и сохраняются до сих пор, но вместе с этим город продолжает расти и меняться.

