В Костанайской области сохраняется морозная и преимущественно сухая погода. Осадков не ожидается.
На севере и востоке региона местами прогнозируется туман. Ветер юго-западный 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 20–25 градусов мороза, местами на севере и востоке области похолодание до 30 градусов ниже нуля.
Днем столбики термометров покажут 12–17 градусов мороза, на севере и востоке — до 21 градуса ниже нуля.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-западный 5–10 м/с. Ночью в городе температура опустится до 23–25 градусов мороза, днем ожидается 14–16 градусов ниже нуля.
