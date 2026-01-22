22 января 2026 года в 15:00 в здании Департамент Казначейства, расположенном по адресу улица 177 А, пройдут плановые учения.

В связи с проведением мероприятий будет введено временное ограничение движения транспорта на пересечениях улиц Гоголя – Темирбаева и Гоголя – Майлина.

Жителей и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

