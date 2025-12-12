12 декабря в 15:00 на территории Костанайского филиала Национального банка пройдут плановые учения. Отрабатываться будет взаимодействие полиции, пожарных и бригад скорой помощи.
В связи с этим на время учений для автотранспорта и пешеходов перекроют несколько участков в центре города:
— перекрёсток улиц Тәуелсіздік – Баймагамбетова;
— Пушкина – Баймагамбетова;
— Козыбаева – Пушкина.
Горожан просят заранее скорректировать маршруты, с пониманием отнестись к временным неудобствам и не мешать работе экстренных служб.
В управлении специализированной службы охраны Костанайской области напоминают: необходимо выполнять законные требования сотрудников госорганов и ориентироваться только на официальную информацию.
