12 декабря в 15:00 на территории Костанайского филиала Национального банка пройдут плановые учения. Отрабатываться будет взаимодействие полиции, пожарных и бригад скорой помощи.

В связи с этим на время учений для автотранспорта и пешеходов перекроют несколько участков в центре города:

— перекрёсток улиц Тәуелсіздік – Баймагамбетова;

— Пушкина – Баймагамбетова;

— Козыбаева – Пушкина.

Горожан просят заранее скорректировать маршруты, с пониманием отнестись к временным неудобствам и не мешать работе экстренных служб.

В управлении специализированной службы охраны Костанайской области напоминают: необходимо выполнять законные требования сотрудников госорганов и ориентироваться только на официальную информацию.

Новый запрет на использование пенсионных накоплений заработал в РК Резкий всплеск заявок после ограничений по стоматологии и офтальмологии После того как на платформе enpf-otbasy.kz...

Телефон как касса: мобильные переводы станут уликой дохода С 2026 года в Казахстане изменятся правила контроля мобильных переводов. Об этом сообщил департамент государственных...