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Костанайцев просят не паниковать

— Сегодня, 09:38
Изображение для новости: Костанайцев просят не паниковать

alau.kz

29 июля в первой половине дня в районе АО Международный аэропорт «Костанай» Костанайским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом будет проводиться антитеррористическое учение.

Основной целью учения является отработка навыков реагирования и взаимодействия государственных органов при возникновении угроз террористического характера.

В этой связи, призываем жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать законные требования сотрудников государственных органов и доверять исключительно информации, поступающей из официальных источников.

Напоминаем, за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.  



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