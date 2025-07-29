29 июля в первой половине дня в районе АО Международный аэропорт «Костанай» Костанайским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом будет проводиться антитеррористическое учение.
Основной целью учения является отработка навыков реагирования и взаимодействия государственных органов при возникновении угроз террористического характера.
В этой связи, призываем жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать законные требования сотрудников государственных органов и доверять исключительно информации, поступающей из официальных источников.
Напоминаем, за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.
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