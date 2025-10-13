С начала года на работу коммунальщиков и домообслуживающих компаний поступило около 500 жалоб, половина из которых от физических лиц. По данным управления санэпидкотроля, чаще всего костанайцев не устраивает содержание мусорных площадок, придомовых территорий.

Домашний скот в городе

Однако одной из самых необычных проблем, которую обсуждали на последнем совещании, стала ситуация с содержанием домашнего скота в частных домах Костаная. В частном секторе горожане держат свиней, овец, птицу и даже лошадей. По данным санэпидконтроля, за девять месяцев в ведомство поступило шесть официальных жалоб на подобные случаи.

Соседи страдают от вони и грызунов

Жители жалуются на запах, антисанитарию и нашествие крыс и мышей, которые появляются рядом с домовладениями, где держат животных. Особенно возмущает людей, что такое соседство встречается в центре города.

«У нас много жилых домов там есть люди, которые держат свиней, коров. Свиней разве в городе можно держать, свиней, коров, овец? Но, когда в городе, в центре города свиней держат, это соседи страдают. Крысы, мыши — оттуда же все идет, запахи. В городе наверное, несовсем правильно. Кто за это должен отвечать? Чья компетенция тогда? Бедная полиция не может за все подряд отвечать. А как могут в городе содержать…Вы мне скажите это законно или незаконно. Если законно — это другой вопрос. Надо разобраться. Юридически посмотрите», — сказал аким Костаная.

И тепло, и морозы. Прогноз погоды на ближайшие три дня Синоптики Казгидромета опубликовали прогноз погоды на период с 16 по 18 октября. В ближайшие дни...