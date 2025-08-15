Костанайская область оказалась в шорт-листе регионов республики по младенческой и материнской смертности. Об этом заявила глава минздрава Акмарал Альназарова.

В анти-рейтинг наш регион попадает уже не в первый раз. Если опираться на статданные, то за минувшие два года в регионе зарегистрировано пять случаев материнской смертности. А в этом году, на седьмые сутки после выписки из стационара после родов скончалась женщина в Рудном. Причиной смерти, по данным местных специалистов, стало редкое заболевание сердечно-сосудистой системы.

«Основной причиной, последних лет, вот я за 10 лет буквально вчера закончил анализ материнской смертности, примерно 2/3 это причины, связанные с заболеваниями матери до беременности, то есть это экстра-генитальная патология, которая была еще до беременности или которая возникла во время беременности», — говорит главный внештатный специалист по вопросам акушерства и гинекологии управления здравоохранения акимата Костанайской области Иван Янцен.

Иван Янцен отмечает, что на показатели, как младенческой, так и материнской смертности очень влияет количество родов в регионе в целом. Специалист напомнил, что за последние два года рождаемость значительно снизилась, а сначала года эта тенденция продолжилась. Что касается смертности среди малышей, то по словам врача, в 60% случаев это происходит в перинатальный период. Другими словами, во время внутриутробного развития, во время родов и в течение первой недели жизни младенца.

«Чаще это недоношенные дети, к большому сожалению. Чаще, это бывают новорожденные, родившиеся с очень низкой массой тела. Вот мы с 2008 года исчисляем показатель живорожденности с 500 граммов. До этого было 1000 граммов, до 2008 года. От 500 до 1000 граммов выживаемость очень низкая», — говорит Иван Янцен.

Ежегодно медицинские организации области закупают современное оборудование, открывают реанимационные отделения для малышей, приобретается техника для санавиации. Например, те же самые кувезы для новорожденных. И, благодаря этому, негативные показатели на сегодня в регионе снижаются. Однако, роды, их положительный исход, по мнению врача, зависит и от самих матерей.

«Должны быть ориентированы женщины, солидарная ответственность. Вот этой солидарной ответственности, к сожалению, нет. И, плюс это какие то моменты, которые бывают в лечебных организациях, где-то в здравоохранении, кто-то, что-то не так сказал, что-то не так произошло. Возможности современной медицины они ограничены, здравоохранение, они ограничены. Мы не можем оказать помощь, если есть болезни, состояния, при которых помощь оказать или сложно или почти невозможно», — заключил Иван Янцен.

