Костанайские елки увезут на утилизацию с 14 по 16 января

Костанайские экоактивисты решили, что помогут забытым после новогодних праздников деревьям обрести вторую жизнь. Они предложили утилизировать елки и пустить их на полезные цели, передает alau.kz

Совсем недавно на этих елках красовались новогодние игрушки и они были самым ярким символом наступающего года. А теперь их постигла судьба прошлогодних предшественниц. Живые ели и сосны забыты и выброшены на мусорку за ненадобностью. Стоит ли губить деревья ради нескольких дней праздника споры, кажется, никогда не прекратятся. Но вот костанайские экоактивисты решили, что будет лучше подумать, как грамотно утилизировать вырубленные деревья.

«Мы хотим собирать елки по микрорайонам. Запускаем акцию 14 числа. По мере накопления елок мы будем их забирать и сразу же отправлять на переработку. То есть если 14 числа накопиться уже достаточное количество елок, чтобы заполнить полный автомобиль – мы заберем елки, отвезем на переработку и будем сразу перерабатывать в щепу. И это щепу хранить будем до весны»,- рассказал Наурызбек Бирмагамбетов, руководитель экологического клуба.

Переработка хвойных может подарить им вторую жизнь. Щепу предоставят дачникам, которые смогут воспользоваться ей на своих участках. Опилками можно засыпать дорожки, оформить цветник, использовать как укрывной материал или соорудить подстилку для животных. Кроме того такая мульча способна привести к закислению излишне щелочной почвы. А еще на опилках можно вырастить грибы. В общем, заядлые дачники применение бывшим новогодним елкам обязательно найдут. Но для этого их нужно вынести к мусорным контейнерам в своем дворе в ближайшие дни.

«Мы начнем с 14 числа и 16 закончим. Мы уже договорились с «Тазалык», мусоровывозящими компаниями. Они с сегодняшнего дня не будут трогать елки. То есть они не будут их вывозить. Департамент экологии предоставляет транспорт и предоставляет рабочую силу на всякий случай. Если своих сил не хватит. Управление природопользования нашло нам спонсоров»,- сообщил Наурызбек Бирмагамбетов.

Экологическая акция затронет не весь Костанай. Елки на переработку заберут лишь в нескольких районах. Это микрорайоны Аэропорт, КСК в районе «Арман», 5-й микрорайон и центр по улицам Амангельды-Дулатова. Эти места выбрали из-за того, что там проживают многие экоактивисты, которые и будут следить за накапливаемостью елок на мусорных площадках.

«У нас есть чат экоактивистов. Возможно, среди них будут дачники. В первую очередь мы им раздадим, а во вторую очередь – ближайшему дачному сообществу, которое находится в Костанае. Ближе к Заречному, наверное, отдадим. Либо по запросам, еще раз объявим акцию, чтобы бесплатно можно было взять щепу»,- пояснил руководитель клуба.

Экологические активисты надеются, что найдут отклик у горожан, а подобная акция получит свое продолжение и в будущем году.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.