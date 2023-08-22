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Костанайские пограничники задержали иностранца, который пытался переправить четырех человек через границу

Фото с сайта inbusiness.kz

О пресечении канала незаконной миграции сообщает пресс-служба Погранслужбы КНБ РК.

13 августа военнослужащими департамента Пограничной службы КНБ по Костанайской области совместно с сотрудниками департаментов КНБ и полиции области задержан иностранец, подозреваемый в организации незаконной миграции четырех граждан стран Южной Азии.

Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 394 Уголовного кодекса.

С начала 2023 года на территории Костанайской области задержано 32 иностранца.

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