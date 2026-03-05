По последним данным, в странах Ближнего Востока находятся около девяти тысяч граждан Казахстана. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.
Напомним, регион столкнулся с эскалацией конфликта между Соединёнными Штатами, Израилем и Ираном. На фоне напряжённой обстановки часть авиарейсов была отменена или перенесена.
Казахстанцы ожидают вылета
Среди находящихся в Объединённых Арабских Эмиратах есть и жители Костаная. В частности, костанайка Жанар Ишманова сейчас находится в Абу-Даби и ожидает возвращения на родину.
По словам женщины, их группа приехала в ОАЭ в рабочую поездку. Пока точная дата вылета остаётся неизвестной.
Жанар Ишманова, жительница Костаная:
«По поводу вылета пока ещё ничего не известно, но мы надеемся, что в ближайшее время всё решится. Мы приехали командой — несколько девушек из Алматы, Астаны и я из Костаная. Надеемся, что вылетим уже завтра или послезавтра. Первое время было немного жутковато, потому что для нас это непривычная ситуация — слышать сирены или спускаться в укрытие. Но сейчас всё спокойно, надеемся, что всё будет хорошо».
Жанар также отметила, что условия проживания остаются комфортными, а туроператоры постоянно находятся с туристами на связи.
Туристов возвращают на родину
По словам специалистов туристической отрасли, в Казахстане действует фонд «Туристік Қамқор», который помогает организовать возвращение граждан домой.
Как отметил руководитель офиса Костанайского центра образования и туризма Валерий Гумиров, в первую очередь помощь получают туристы, купившие путёвки через официальные агентства.
Валерий Гумиров, руководитель офиса Костанайского центра образования и туризма:
«Проблемы в основном возникают у тех, кто путешествовал самостоятельно и покупал билеты напрямую. В таком случае авиакомпании либо переносят рейс, либо возвращают деньги. Эти туристы обычно связываются с консульством. Сейчас созданы специальные группы в Telegram и WhatsApp, где люди получают актуальную информацию».
Уже возвращены первые пассажиры
По информации Комитета гражданской авиации, 3 марта в Казахстан прибыли первые рейсы из стран Ближнего Востока. На родину вернулись 946 граждан, чьи рейсы ранее были отменены 28 февраля и 1 марта.
В приоритетном порядке вывозят детей до пяти лет с одним из родителей, людей с инвалидностью и пожилых граждан.
Рейсы временно отменены
По словам руководителя Костанайского центра образования и туризма Гульмиры Капеновой, последняя информация говорит о том, что многие авиакомпании отменили рейсы до 8 марта.
Специалисты советуют туристам в подобных ситуациях сохранять спокойствие и следовать рекомендациям туроператоров.
Тем, кто путешествует по путёвке, важно поддерживать связь с гидами и посещать организационные встречи. Самостоятельным туристам рекомендуют заранее сохранить контакты экстренных служб и посольства Казахстана, чтобы при необходимости оперативно обратиться за помощью.
