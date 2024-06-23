Костанайские учителя вышли патрулировать пляжи

17 июня во всех школах Костаная начала работать профильная площадка «Юный спасатель». Накануне на одном из совещаний руководство школ и отдела образования приняли решение о том, что педагоги и сотрудники ведомства будут посещать городские пляжи и опасные места для купания.

В это время они должны выявлять детей, которые проводят время у воды без присмотра взрослых, после чего уведомлять их родителей. Однако, на этом их работа не заканчивается. После, по словам Гульсим Уразбаевой, они приступают к самому главному.

«Учитель с этими детьми, допустим пройдет к реке Тобол и ознакамливает, где опасные, необорудованные места. Они показывают, что вот здесь купаться нельзя. Мы впервые такую работу проводим и она очень интересная, и сами же директора заинтересовались, педагоги. Поэтому, это все официально», — сообщила руководитель отдела образования Костаная Гульсим Уразбаева.

Как оказалось, у данного курса есть утвержденный график работы. На сегодня задействовано 26 учителей. Один из них Берик Дулатов. Мужчина преподает уроки истории в школе №5. В его зону ответственности входит необорудованный пляж в садовом обществе «Геолог», а еще в районе Текстильщик — 1. Учитель рассказал, что за время своего дежурства он встречал даже своих собственных учеников, которые были без родителей.

«На ежедневной основе с 11.00 до 21.00 педагогами школы, разных школ, проводится патрулирование. С коллегой на ежедневной основе в течение этой недели были выявлены учащиеся, в том числе, например, из школы №22, студенты колледжей. С ними проводится разъяснительная беседа, чтобы они адекватно оценивали всевозможные риски», — объяснил учитель общеобразовательной школы №5 им.Б.Момышулы Берик Дулатов.

Самостоятельно мужчина выявил около 20 несовершеннолетних без сопровождения взрослых. По словам дежурного учителя, больше всего детей в обеденное время, когда температура воздуха достигает своего пика. Мужчина добавил, что здесь он находится по собственному желанию, так как находит в патрулирование несколько плюсов. Первое — безопасность детей, а также соответствующая оплата.

«Официально, нас получается отозвали с отпуска, естественно с оплатой, со всей компенсацией. Рабочий день построен следующим образом, по пять часов в день. Мы с коллегой сменяемся с 11 до 16.00 идет один человек, патрулирует все закрепленные за ним территории. А с 16.00 до 21.00 контролирует мой коллега», — рассказал учитель Берик Дулатов.

Дежурство учителей проходит 15 участках вдоль реки Тобол в Костанае. Среди них набережные, территории городских мостов, дачи, жилые массивы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.