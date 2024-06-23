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Костанайские учителя вышли патрулировать пляжи

Фотография для новости Костанайские учителя вышли патрулировать пляжи

alau.kz

17 июня во всех школах Костаная начала работать профильная площадка «Юный спасатель». Накануне на одном из совещаний руководство школ и отдела образования приняли решение о том, что педагоги и сотрудники ведомства будут посещать городские пляжи и опасные места для купания.

В это время они должны выявлять детей, которые проводят время у воды без присмотра взрослых, после чего уведомлять их родителей. Однако, на этом их работа не заканчивается. После, по словам Гульсим Уразбаевой, они приступают к самому главному.

«Учитель с этими детьми, допустим пройдет к реке Тобол и ознакамливает, где опасные, необорудованные места. Они показывают, что вот здесь купаться нельзя. Мы впервые такую работу проводим и она очень интересная, и сами же директора заинтересовались, педагоги. Поэтому, это все официально», — сообщила руководитель отдела образования Костаная Гульсим Уразбаева.

Как оказалось, у данного курса есть утвержденный график работы. На сегодня задействовано 26 учителей. Один из них Берик Дулатов. Мужчина преподает уроки истории в школе №5. В его зону ответственности входит необорудованный пляж в садовом обществе «Геолог», а еще в районе Текстильщик — 1. Учитель рассказал, что за время своего дежурства он встречал даже своих собственных учеников, которые были без родителей.

«На ежедневной основе с 11.00 до 21.00 педагогами школы, разных школ, проводится патрулирование. С коллегой на ежедневной основе в течение этой недели были выявлены учащиеся, в том числе, например, из школы №22, студенты колледжей. С ними проводится разъяснительная беседа, чтобы они адекватно оценивали всевозможные риски», — объяснил учитель общеобразовательной школы №5 им.Б.Момышулы Берик Дулатов.

Самостоятельно мужчина выявил около 20 несовершеннолетних без сопровождения взрослых. По словам дежурного учителя, больше всего детей в обеденное время, когда температура воздуха достигает своего пика. Мужчина добавил, что здесь он находится по собственному желанию, так как находит в патрулирование несколько плюсов. Первое — безопасность детей, а также соответствующая оплата.

«Официально, нас получается отозвали с отпуска, естественно с оплатой, со всей компенсацией. Рабочий день построен следующим образом, по пять часов в день. Мы с коллегой сменяемся с 11 до 16.00 идет один человек, патрулирует все закрепленные за ним территории. А с 16.00 до 21.00 контролирует мой коллега», — рассказал учитель Берик Дулатов.

Дежурство учителей проходит 15 участках вдоль реки Тобол в Костанае. Среди них набережные, территории городских мостов, дачи, жилые массивы.

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