12 декабря на юге Костанайской области ожидается снег, низовая метель и гололёд. На востоке и юге региона прогнозируется туман, что может существенно ухудшить видимость на дорогах. Ветер юго-западный, 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13–18 градусов мороза, на востоке области похолодает до 23 градусов ниже нуля, на юге — около 8 градусов мороза. Днём ожидается 7–12 градусов мороза, на востоке до 15, на юге — около 4 градусов ниже нуля.

В Костанае, по прогнозам синоптиков, будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7–12 м/с. Ночная температура воздуха составит 15–17 градусов мороза, днём ожидается 8–10 градусов ниже нуля.

Жителям и гостям региона советуют быть внимательнее на дорогах, учитывать ухудшение погоды при планировании поездок и одеваться по-зимнему.

