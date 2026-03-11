По данным Казгидромет, в Костанайской области ожидается ухудшение погодных условий.
Ночью 12 марта в регионе прогнозируются снег и метель, на севере области местами пройдет небольшой снег. Днем на востоке и юге области ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также метель и гололед. На западе области возможен туман.
Ветер будет юго-западный со скоростью 9–14 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Ночью на востоке области порывы ветра могут достигать 23–28 м/с.
Температура воздуха ночью составит от −5 до −10 градусов, на востоке области местами до −13 градусов. Днем ожидается от −4 до +1 градуса.
В Костанай прогнозируется облачная погода. Ночью возможен небольшой снег и метель. Ветер юго-западный 9–14 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит −8…−10 градусов, днем — от 0 до −2 градусов.
400 сим-карт и десятки устройств: в Костанайской области выявлен активатор номеров для интернет-мошенников
В Костанайской области планируют построить 520 тысяч квадратных метров жилья
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.