По данным Казгидромет, в Костанайской области ожидается ухудшение погодных условий.

Ночью 12 марта в регионе прогнозируются снег и метель, на севере области местами пройдет небольшой снег. Днем на востоке и юге области ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также метель и гололед. На западе области возможен туман.

Ветер будет юго-западный со скоростью 9–14 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Ночью на востоке области порывы ветра могут достигать 23–28 м/с.

Температура воздуха ночью составит от −5 до −10 градусов, на востоке области местами до −13 градусов. Днем ожидается от −4 до +1 градуса.

В Костанай прогнозируется облачная погода. Ночью возможен небольшой снег и метель. Ветер юго-западный 9–14 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит −8…−10 градусов, днем — от 0 до −2 градусов.

