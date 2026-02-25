Онлайн-шопинг остаётся популярным среди жителей региона — это быстро и удобно. Однако яркая картинка на экране не всегда гарантирует качество товара в пункте выдачи. При этом, даже если посылка проделала долгий путь, покупатель имеет законное право вернуть её продавцу и потребовать деньги обратно.
По данным департамента торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области, только за прошлый год туда обратились около 50 человек. С начала 2026 года — уже четверо.
Как сообщила заместитель руководителя департамента Асем Нургали , покупатели вправе вернуть товар надлежащего качества в течение 14 дней, если сохранены бирки, пломбы и товарный вид. Если же товар оказался ненадлежащего качества, его можно обменять или потребовать возврат средств в течение гарантийного срока.
В ведомстве приводят примеры, когда после вмешательства специалистов продавцы всё же заменяли товар или возвращали деньги — как в случаях с платформами Kaspi.kz и Wildberries.
Эксперты напоминают: при возникновении спора необходимо сохранять чеки, упаковку и переписку с продавцом. Жалобу следует подавать в департамент по месту регистрации продавца. Если речь идёт о международной платформе, местный департамент взаимодействует напрямую с представителями маркетплейса.
Специалисты отмечают, что большинство подобных конфликтов удаётся решить в досудебном порядке.
