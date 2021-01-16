«Красная» зона. Опубликовано новое постановление главного санврача Костаная

Об ограничительных карантинных

мерах и поэтапном их смягчении

(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением ГГСВ №2 от 06 января 2021 года, постановлением ГГСВ №3 от 16 января 2021 года)

В соответствии со статьями 9, 36, 102, 104 и 107 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий», постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее — ПГГСВ РК № 67) и постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 68 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении», в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

Акимам районов и городов, территориальным подразделениям центральных государственных органов, правоохранительным и специальным органам, субъектам предпринимательства, жителям Костанайской области обеспечить:

проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Костанайскую область через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на автопереходах осуществлять в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 59 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан »;

установление санитарных постов в районе автопереходов через государственную границу РК на территории Костанайской области;

возобновление междугородних внутриобластных автобусных, микроавтобусных перевозок с наполняемостью до 75% посадочных мест, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке;

Сноска. Подпункт 3) с изменениями, внесенными постановлением ГГСВ №2 от 06.01.2020 года. Исключено «и приостановлением в выходные и праздничные дни»

разрешение работы общественного городского транспорта с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, с наполняемостью по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке с 06:00 часов до 23:00 часов и приостановлением в воскресные дни, за исключением общественного транспорта в г. Рудный, следующего по маршрутам № 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 29, 200 для перевозки работников АО «ССГПО» в промежутках времени с 5:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 01:00 часа;

Сноска. Подпункт 4) с изменениями, внесенными постановлением ГГСВ №3 от 16.01.2020 года.

4-1) разрешение работы общественного городского транспорта с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима 10 января 2021 года с 06:00 часов до 23:00 часов.

Сноска. Подпункт 4-1 внесен постановлением ГГСВ №3 от 16.01.2020 года

разрешение передвижения такси без ограничений по времени с обязательным ношением масок водителем и пассажирами такси;

разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами;

разрешение передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, группами не более 3 человек или членов одной семьи, без ограничения по времени;

ограничение передвижения граждан старше 65 лет по территории населенных пунктов Костанайской области, за исключением выхода в магазины для приобретения продуктов, в аптеки, лечебные организации, вынос мусора, выгула животных, посещение избирательных участков и др.;

запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий;

разрешение проведения совещаний, заседаний только в дистанционном формате;

Сноска. Подпункт 10 внесен постановлением ГГСВ №3 от 16.01.2020 года

приостановление деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, кальянные, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), кинотеатров, букмекерских контор;

запрет деятельности фудкортов, банкетных залов;

приостановление деятельности объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), театров;

разрешение деятельности библиотек, музеев с заполняемостью не более 30%;

приостановить деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

Сноска. Подпункт 15) с изменениями, внесенными постановлением ГГСВ №3 от 16.01.2020 года.

разрешение деятельности объектов общественного питания, в том числе объектов общественного питания загородного придорожного сервиса, при условии заполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы в будние дни с 09:00 часов до 20:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий, с соблюдением требований ПГГСВ РК № 67. В будние дни после 20:00 часов, а так же в суботние и воскресные дни разрешается работа только на вынос и доставку;

Сноска. Подпункт 16) с изменениями, внесенными постановлением ГГСВ №3 от 16.01.2020 года.

разрешение деятельности продовольственных магазинов, в том числе минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов с 08:00 часов до 23:00 часов, при этом разрешить деятельность минимаркетов при автозаправочных станциях без ограничений по времени;

разрешение деятельности торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов с 10:00 до 22:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30% и не менее 4 кв.м. на 1 посетителя. Работа кинозалов, развлекательных центров не разрешается.

При этом работу объектов непродовольственной торговли площадью более 2000 кв. м, в том числе торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек, находящихся в них, в субботние и воскресные дни – приостановить;

Сноска. абзац 2, подпункта 18) с изменениями, внесенными постановлением ГГСВ №3 от 16.01.2020 года.

разрешить работу продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мер, с установлением графика работы с 10:00 до 19:00 часов. Запрет работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков в субботние и воскресные дни;

Сноска. Подпункт 19) с изменениями, внесенными постановлением ГГСВ №3 от 16.01.2020 года.

разрешение деятельности аптек, магазинов реализации оптики и товаров медицинского назначения, без ограничений по времени;

разрешение деятельности медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

приостановление оказания плановых скринингов в организациях ПМСП, за исключением медицинских осмотров и профилактических прививок с соблюдением противоэпидемических мер;

соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток.

Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток;

Сноска. Подпункт 23) с изменениями, внесенными постановлением ГГСВ №3 от 16.01.2020 года.

разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей;

разрешение в третьей четверти 2020-2021 учебного года:

— обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

— обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах — до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

— комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы):70% предметов в штатном режиме, 30% — в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

— индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения;

разрешение со второго семестра штатного обучения для cтудентов I курсов колледжей и ВУЗзов;

разрешение деятельности детских дошкольных учреждений (дежурные группы) с численностью не более 15 человек в группе;

разрешение деятельности образовательных центров, кабинетов (центров) коррекции, реабилитации и адаптации, по предварительной записи и при наполняемости группы не более 15 человек;

разрешить работу детских секций, кружков, факультативов с числом занимающихся в группах не более 15 человек, с режимом работы с 9:00 до 20:00 и приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни;

разрешение деятельности РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бөбек»;

разрешение работы санаториев, профилакториев, домов и баз отдыха с заполняемостью не более 80%, соблюдением усиленного санитарно – дезинфекционного режима;

разрешение деятельности объектов и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, туристические базы и др.) при соблюдении наполняемости не более 50%;

Сноска. Подпункт 32) с изменениями, внесенными постановлением ГГСВ №3 от 16.01.2020 года.

Сноска. Подпункт 33) исключен постановлением ГГСВ №3 от 16.01.2020 года.

разрешение работы аквапарков и термопарка с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости и из расчета 5 кв.м. на одного посетителя, установлением графика работы в будние дни с 9:00 до 22:00 часов (по предварительной записи) и приостановлением работы в воскресные дни;

разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, из расчета 5 кв. м зеркала воды на 1 человека, с графиком работы с 9:00 до 22:00 часов и приостановлением работы в воскресные дни;

разрешение деятельности парикмахерских, СПА-центров, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев, по предварительной записи и из расчета 4 кв.м. на 1 посетителя, с приостановлением работы в воскресные дни;

Сноска. Подпункт 36) с изменениями, внесенными постановлением ГГСВ №3 от 16.01.2020 года. Исключено «СПА центров».

36-1) разрешение работы общественных бань, саун, СПА-центров с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 9:00 до 22:00 часов (по предварительной записи), в субботние и воскресные дни – приостановить;

Сноска. Подпункт 36-1) внесен постановлением ГГСВ №3 от 16.01.2020 года.

разрешение работы крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 30% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, с установлением графика работы в будние дни с 08:00 до 22:00 часов и приостановлением работы в субботние и воскресные дни;

Сноска. Подпункт 37) с изменениями, внесенными постановлением ГГСВ №3 от 16.01.2020 года.

разрешение проведения чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, по согласованию с Главными санитарными врачами соответствующих территорий и одновременным скоплением не более 100 человек

разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек) и проживанием на спортивных базах;

возобновление учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд с одновременным скоплением не более 30 человек и запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;

разрешение индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе с количеством не более 5 человек в группе;

запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи;

разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе, за исключением сдачу в аренду детских и взрослых средств передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, гироскутеры всех видов и т.п.);

разрешение посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения группами не более 3 человек или членов одной семьи;

при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 20 человек (членов семьи, ближайших родственников), с соблюдением социальной дистанции;

разрешение деятельности промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства;

разрешение деятельности офисов государственных органов (организаций), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, при этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 15 сотрудников);

Сноска. Подпункт 47) с изменениями, внесенными постановлением ГГСВ №3 от 16.01.2020 года.

разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, шиномонтажные мастерские, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.);

разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

организацию работы АО «Казпочта» с ограничением по времени с 9:00 до 18:00 часов и максимальным оказанием услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

ограничить работу ЦОНов с 9-00 до 18-00 часов по предварительной записи, обеспечить соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного санитарно – дезинфекционного режима;

Сноска. Подпункт 51) с изменениями, внесенными постановлением ГГСВ №3 от 16.01.2020 года.

обязательное ношение медицинских или тканевых масок всем лицам при нахождении в общественных местах, в том числе на открытом воздухе, общественном транспорте, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения за исключением:

детей в возрасте до пяти лет;

случаев приема пищи в местах общественного питания

лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом, при соблюдении социальной дистанции.

Всем объектам обеспечить неукоснительное соблюдение требований Постановлений Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан, в части усиления санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических и дезинфекционных мероприятий;

субъектам (объектам) всех форм собственности не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных заболеваний (температура, насморк, кашель и др;

Сноска. Подпункт 54) внесен постановлением ГГСВ №3 от 16.01.2020 года.

запрет на проведение аудио, фото и видео съемки пациентов и медицинских работников без их согласия в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных;

Сноска. Подпункт 55) внесен постановлением ГГСВ №3 от 16.01.2020 года.

56) запрет на организацию и проведение массовых купаний в день празднования религиозного праздника «Крещения Господня» на территории Костанайской области.

Сноска. Подпункт 56) внесен постановлением ГГСВ №3 от 16.01.2020 года.

57) усилить работу мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, уделив особое внимание местам массового скопления людей.

Сноска. Подпункт 57) внесен постановлением ГГСВ №3 от 16.01.2020 года.

Департаменту полиции продолжить работу и обеспечить:

1) патрулирование жилого сектора, рынков, торговых объектов, парков, скверов, внутридворовых детских игровых и спортивных площадок, общественного транспорта, на предмет соблюдения масочного режима и социального дистанцирования;

2) выявление нарушителей режима ограничений, проводимых семейных, коллективных и иных массовых мероприятий (свадьбы, поминки и др.), в нарушение требований настоящего Постановления, с оформлением и последующей передачей рапортов, материалов в уполномоченные органы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

3) охрану мест карантинизации госпитализации контактных по COVID-19;

4) принятие мер по поиску и помещению на карантин контактных по COVID-19, а также лиц с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19.

Акимам районов и городов, Управлениям санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов, Департаменту полиции обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Постановления Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 54 от 5 ноября 2020 г., № 55 от 11 ноября 2020 г., № 56 от 17 ноября 2020 г., № 57 от 21 ноября 2020 г., № 58 от 28 ноября 2020 г., № 59 от 5 декабря 2020 г., № 60 от 5 декабря 2020 г., № 61от 12 декабря 2020 г., № 62 от 15 декабря 2020 г., № 63 от 24 декабря 2020 г. признать утратившими силу. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главный Государственный санитарный врач Костаная

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.