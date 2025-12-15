Ставки по кредитам для населения снижены
Кредитный рынок Казахстана вступает в этап заметных изменений. На фоне роста долговой нагрузки граждан и обсуждений феномена «кредитного шопинга» регулятор усиливает требования как к заёмщикам, так и к финансовым организациям. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка в ответе на запрос BAQ.KZ разъяснило, какие меры уже действуют и какие ещё планируется внедрить.
По информации ведомства, в августе 2024 года были уменьшены предельные значения годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по всем видам кредитов для населения:
- по беззалоговым потребительским займам — с 56% до 46%;
- по залоговым кредитам — с 40% до 35%;
- по ипотеке — с 30% до 25%.
Дополнительно в 2025 году было принято решение снизить предельную ставку по ипотечным займам до 20%. Однако из-за повышения базовой ставки Нацбанка до 18% реализация этой нормы отложена до 1 июля 2026 года. Сейчас Агентство разрабатывает новую методику расчёта процентных ставок по ипотечным кредитам.
Новые обязанности для банков и МФО
В рамках законопроекта о банках регулятор готовит ряд инструментов, направленных на ограничение чрезмерного кредитования населения. Финансовые организации будут обязаны:
- придерживаться принципов добросовестного отношения к клиентам;
- не предлагать непригодные и чрезмерно рискованные продукты;
- обеспечивать прозрачность условий кредитования;
- контролировать работу агентов и посредников.
Для этого вводится институт управления финансовыми продуктами — от стадии разработки до возможного вывода с рынка. Агентство получит право временно приостанавливать продажу продуктов с повышенным уровнем риска.
Усиление защиты прав потребителей
Для более эффективной защиты клиентов финансового сектора в структуре Агентства был реорганизован отдельный департамент, который занимается качеством взаимодействия организаций с потребителями, ранним выявлением рисков и снижением потенциального ущерба.
Законопроектом также предлагается:
- создать единый офис финансового омбудсмана по банковским, страховым и микрофинансовым услугам;
- внедрить трёхуровневую систему досудебного урегулирования споров: финансовая организация → финансовый омбудсман → уполномоченный орган.
Что уже изменилось в 2025 году
За 2025 год Агентством реализован ряд значимых решений:
- с сентября введён запрет на выдачу кредитов военнослужащим срочной службы;
- для социально уязвимых категорий и пострадавших от ЧС обязательна отсрочка платежей минимум на 3 месяца либо снижение ежемесячного платежа на 50% и более;
- предусмотрена возможность прекращения обязательств перед отдельными кредиторами в рамках внесудебного банкротства;
- ужесточены требования к раскрытию информации по финансовым услугам.
Борьба с «кредитным шопингом»
Чтобы ограничить практику массовой подачи заявок сразу в несколько организаций и предотвратить накопление проблемной задолженности, в законопроект включён ряд норм:
- срок передачи данных о кредитных заявках в кредитные бюро сокращается до одного часа;
- банк или МФО не смогут одобрить кредит без актуального статуса заёмщика по его заявлению.
Кроме того, с августа 2025 года ужесточены условия кредитования:
- запрещена выдача беззалоговых потребительских кредитов сроком более 5 лет;
- нельзя кредитовать граждан с просрочкой свыше 30 дней в банках и более 1 дня — в МФО;
- новые займы не выдаются лицам, чья задолженность была прощена за последние три года;
- кредитование ограничено для заёмщиков, прошедших неэффективную реструктуризацию;
- для клиентов с просрочкой более 90 дней коэффициент долговой нагрузки снижен с 0,5 до 0,25.
Жёстче требования к микрокредитам
При выдаче микрокредитов на предпринимательские цели заёмщики теперь обязаны предоставлять документы, подтверждающие ведение бизнеса. Если таких документов нет, микрофинансовые организации должны в полном объёме учитывать кредитно-долговую нагрузку клиента.
Регулятор подчёркивает, что все предпринимаемые меры направлены на снижение рисков для граждан, повышение ответственности финансовых организаций и формирование более устойчивой и прозрачной модели кредитования в стране.
