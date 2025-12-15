Ставки по кредитам для населения снижены

Кредитный рынок Казахстана вступает в этап заметных изменений. На фоне роста долговой нагрузки граждан и обсуждений феномена «кредитного шопинга» регулятор усиливает требования как к заёмщикам, так и к финансовым организациям. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка в ответе на запрос BAQ.KZ разъяснило, какие меры уже действуют и какие ещё планируется внедрить.

По информации ведомства, в августе 2024 года были уменьшены предельные значения годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по всем видам кредитов для населения:

по беззалоговым потребительским займам — с 56% до 46%;

по залоговым кредитам — с 40% до 35%;

по ипотеке — с 30% до 25%.

Дополнительно в 2025 году было принято решение снизить предельную ставку по ипотечным займам до 20%. Однако из-за повышения базовой ставки Нацбанка до 18% реализация этой нормы отложена до 1 июля 2026 года. Сейчас Агентство разрабатывает новую методику расчёта процентных ставок по ипотечным кредитам.

Новые обязанности для банков и МФО

В рамках законопроекта о банках регулятор готовит ряд инструментов, направленных на ограничение чрезмерного кредитования населения. Финансовые организации будут обязаны:

придерживаться принципов добросовестного отношения к клиентам;

не предлагать непригодные и чрезмерно рискованные продукты;

обеспечивать прозрачность условий кредитования;

контролировать работу агентов и посредников.

Для этого вводится институт управления финансовыми продуктами — от стадии разработки до возможного вывода с рынка. Агентство получит право временно приостанавливать продажу продуктов с повышенным уровнем риска.

Усиление защиты прав потребителей

Для более эффективной защиты клиентов финансового сектора в структуре Агентства был реорганизован отдельный департамент, который занимается качеством взаимодействия организаций с потребителями, ранним выявлением рисков и снижением потенциального ущерба.

Законопроектом также предлагается:

создать единый офис финансового омбудсмана по банковским, страховым и микрофинансовым услугам;

внедрить трёхуровневую систему досудебного урегулирования споров: финансовая организация → финансовый омбудсман → уполномоченный орган.

Что уже изменилось в 2025 году

За 2025 год Агентством реализован ряд значимых решений:

с сентября введён запрет на выдачу кредитов военнослужащим срочной службы;

для социально уязвимых категорий и пострадавших от ЧС обязательна отсрочка платежей минимум на 3 месяца либо снижение ежемесячного платежа на 50% и более;

предусмотрена возможность прекращения обязательств перед отдельными кредиторами в рамках внесудебного банкротства;

ужесточены требования к раскрытию информации по финансовым услугам.

Борьба с «кредитным шопингом»

Чтобы ограничить практику массовой подачи заявок сразу в несколько организаций и предотвратить накопление проблемной задолженности, в законопроект включён ряд норм:

срок передачи данных о кредитных заявках в кредитные бюро сокращается до одного часа;

банк или МФО не смогут одобрить кредит без актуального статуса заёмщика по его заявлению.

Кроме того, с августа 2025 года ужесточены условия кредитования:

запрещена выдача беззалоговых потребительских кредитов сроком более 5 лет;

нельзя кредитовать граждан с просрочкой свыше 30 дней в банках и более 1 дня — в МФО;

новые займы не выдаются лицам, чья задолженность была прощена за последние три года;

кредитование ограничено для заёмщиков, прошедших неэффективную реструктуризацию;

для клиентов с просрочкой более 90 дней коэффициент долговой нагрузки снижен с 0,5 до 0,25.

Жёстче требования к микрокредитам

При выдаче микрокредитов на предпринимательские цели заёмщики теперь обязаны предоставлять документы, подтверждающие ведение бизнеса. Если таких документов нет, микрофинансовые организации должны в полном объёме учитывать кредитно-долговую нагрузку клиента.

Регулятор подчёркивает, что все предпринимаемые меры направлены на снижение рисков для граждан, повышение ответственности финансовых организаций и формирование более устойчивой и прозрачной модели кредитования в стране.

