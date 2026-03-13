В Казахстане планируют усилить контроль за финансовым положением получателей адресной социальной помощи (АСП). Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения в ответе на запрос LS.

Новые меры предусмотрены в рамках совершенствования системы назначения социальной помощи. В частности, планируется внедрить дополнительные критерии оценки материального положения семей.

При рассмотрении заявок будут учитывать движение средств по банковским счетам, включая расходные операции, наличие депозитов, а также кредитные обязательства. По данным ведомства, такой подход позволит более точно оценивать фактический уровень доходов заявителей.

Кроме того, для трудоспособных получателей АСП намерены внедрить автоматизированный механизм социального контракта. Он будет предусматривать направление граждан на трудоустройство или повышение квалификации .

В министерстве отмечают, что эти изменения направлены на повышение адресности социальной помощи и более справедливое распределение бюджетных средств.

Главная задача — обеспечить поддержку тем гражданам, чьи доходы действительно ниже установленного уровня бедности, а также исключить случаи необоснованного получения выплат.

По официальным данным, в 2025 году адресную социальную помощь получили 292,7 тысячи человек из 54,4 тысячи семей. Общая сумма выплат составила 33,4 млрд тенге.

АСП предназначена для поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и предполагает не только денежные выплаты, но и вовлечение трудоспособных членов семьи в программы занятости.

